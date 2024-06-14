Kayseri merkezli 5 ilde "hırsızlık" operasyonu: 29 tutuklama | Video
Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen "hırsızlık" operasyonunda 22 hırsızlık olayı aydınlatılırken; gözaltına alınan 35 kişiden 29'u tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 kişiden 29'u tutuklanırken; 3 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişiden mahkemece serbest bırakıldı.
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