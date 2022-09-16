Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 16.09.2022 | 21:28
00:52
Kırıkkale’de haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı | Video 16.09.2022 | 20:46
03:03
Fenalaşarak yere yığılan genç ekipleri harekete geçirdi | Video 16.09.2022 | 20:29
03:01
Sivas'ta çatı katında çıkan yangın korkuttu | Video 16.09.2022 | 19:36
02:36
Sultanbeyli’de depo yangını: Komşular birbirine girdi | Video 16.09.2022 | 19:24
01:06
Kilis’te husumetlilerine ateş açtı: 3 yaralı | Video 16.09.2022 | 19:17
01:14
25:33
02:29
00:15
Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı | Video 16.09.2022 | 15:53
02:48
Antalya'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı | Video 16.09.2022 | 15:39
00:29
D650’de alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığını kaldı | Video 16.09.2022 | 15:53
04:19
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı | Video 16.09.2022 | 15:39
04:19
00:28
Bakırköy'de evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı | Video 16.09.2022 | 15:38
00:19
İzmir açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü | Video 16.09.2022 | 15:37
01:05
Karaman'da 'sil süpür' operasyonu 7 kişi tutuklandı | Video 16.09.2022 | 14:02
01:43
Muğla Köyceğiz’de trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı | Video 16.09.2022 | 14:56
01:15
Vatandaşı canından bezdiren dilendiricilik çetesi çökertildi | Video 16.09.2022 | 14:50
02:05
Eskişehir’de 4 ton 700 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 16.09.2022 | 14:34
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kamufle etmek için çekicinin üzerinde taşınan araç içerisinde 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü.