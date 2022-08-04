Kayseri Valisi Gökmen Çiçek uçtu | Video

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2 bin rakımlı Ali Dağı’nın zirvesinden yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Vali Çiçek; “Birde ben denemek istedim. Gerçekten muhteşemdi” dedi.

Afyon Valiliğinden Kayseri Valiliği'ne atanan ve kısa sürede Kayserililerin gönlünde taht kuran Vali Gökmen Çiçek, Kayseri turizmine adeta doping etkisi yaptı. 6 bin yıllık geçmişe sahip kentteki birçok tarihi yapının turizme kazandırılması için projeler geliştiren Vali Çiçek, yamaç paraşütü turizminde de Kayseri'nin hak ettiği yere geleceğini söyledi.

VALİ ALİ DAĞI'NDAN UÇTU

Kayseri'nin yamaç paraşütü yapmak isteyenler için bulunmaz bir yer olduğunu belirten Vali Gökmen Çiçek, kendisi de bir pilot eşliğinde yamaç paraşütü ile uçtu. 2 bin rakılı Ali Dağı'nın zirvesinde hazırlıkların tamamlanmasının ardından havalanan ve Kayseri'yi gökyüzünden seyreden Vali Çiçek; ""Huzurun şehri Kayseri turizmin her alanında öncü bir şehir olma yolunda. Bu şehrin yer üstü tarihi ve kültürel değerleri ne kadar önemliyse gökyüzü de bir o kadar değerli. Ali Dağı, yamaç paraşütü yapmak isteyenler için bulunmaz bir yer. Bir de ben denemek istedim. Muhteşemdi" dedi.

O ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLADI

Yamaç paraşütü ile yarım saat havada kalan Vali Gökmen Çiçek ve kendisine eşlik eden pilot, Talas Paraşüt indirme alanına sorunsuz şekilde iniş yaptı. Vali Gökmen Çiçek o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Muhteşemdi" dedi.