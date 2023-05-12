Kayseri'de 1 haftada aranan 135 kişi yakalandı! O anlar kamerada | Video
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 135 kişi yakalandı.
Şahısların yakalandığı anlarda polis kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Kayseri'de 1 haftada aranan 135 kişi yakalandı! O anlar kamerada | Video 12.05.2023 | 14:47
05:41
Sahte site çetesinin liderinden şaşırtan ifade: "Ben de mağdurum" | Video 12.05.2023 | 13:25
06:49
Boşanmak isteyen eşe silahlı molotoflu tehdit! O anlar kamerada | Video 12.05.2023 | 11:11
03:02
04:28
Kulak ağrısıyla hastaneye gitti, içinden çıkan şey şoke etti! | Video 12.05.2023 | 12:53
01:01
Uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu | Video 12.05.2023 | 12:42
01:31
İşçilerin kaldığı konteyner evler alev alev yandı | Video 12.05.2023 | 12:41
04:50
01:13
01:41
Bolu Dağı’nda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video 12.05.2023 | 10:59
06:42
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Mayıs 2023 Cuma atv izle! | Video 12.05.2023 | 10:34
00:37
1.5 ton ele geçirdiler… Piyasa değeri üç milyon lira… | Video 12.05.2023 | 10:29
00:49
00:33
01:35
02:09
Küçükçekmece gölü kirlilik alarmı veriyor | Video 12.05.2023 | 09:44
00:31
Yolcu otobüsünde 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 12.05.2023 | 09:36
00:35
01:15