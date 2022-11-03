Kayseri’de 11 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

Kayseri’de Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri Ambar mahallesinde iki kişinin piyasaya kaçak akaryakıt sürdüğünü tespit etti. Şüphelilerin evlerine yapılan eş zamanlı baskında 11 ton 289 kilogram karışımlı kaçak akaryakıt ile 4 adet 1 topluk tank, 9 çelik varil, 1 el pompası ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken iki akaryakıt kaçakçısı ise gözaltına alındı.