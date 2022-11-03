Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
Kayseri’de 11 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 03.11.2022 | 13:40
00:13
Mersin'de otomobilleriyle drift atan 2 sürücüye para cezası | Video 03.11.2022 | 13:39
00:17
Siirt'teki 'tefeci' operasyonunda 3 tutuklama | Video 03.11.2022 | 13:38
00:26
Alanya’da yolda bulunan parayı polis sahibine ulaştırdı | Video 03.11.2022 | 13:42
00:51
Şişli’deki cinayet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.11.2022 | 12:51
03:01
05:01
02:12
Önce silahla vurdular sonra sopayla dövdüler! Dehşet anları kamerada | Video 03.11.2022 | 12:10
01:15
Kız öğrenci yurdu çalışanına satırlı saldırı girişimi | Video 03.11.2022 | 12:10
02:32
Arnavutköy’de genç kızın telefonunun gasp edildiği anlar kamerada | Video 03.11.2022 | 12:10
00:54
Konya’da kaçak sigara ve tütün operasyonu: 1 gözaltı | Video 03.11.2022 | 11:12
02:48
02:55
Açamadıkları kasayı çalan hırsızlar yakalandı | Video 03.11.2022 | 10:51
10:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Kasım 2022 Perşembe atv izle! | Video 03.11.2022 | 10:50
00:27
02:48
02:04
02:10
00:58
Arnavutköy’de gündüz vakti restoranda çanta hırsızlığı kamerada | Video 03.11.2022 | 09:17
01:16
Hatay'da göçmen kuşların uğrak yerinde yangın | Video 03.11.2022 | 09:02
Kayseri’de Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri Ambar mahallesinde iki kişinin piyasaya kaçak akaryakıt sürdüğünü tespit etti. Şüphelilerin evlerine yapılan eş zamanlı baskında 11 ton 289 kilogram karışımlı kaçak akaryakıt ile 4 adet 1 topluk tank, 9 çelik varil, 1 el pompası ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken iki akaryakıt kaçakçısı ise gözaltına alındı.