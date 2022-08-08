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OTOMATİK OYNAT
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‘Saklı cennet’ Kaval Şelalesi’ne yoğun ilgi | Video 08.08.2022 | 17:49
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Yıldızeli'ne 235 adet çöp konteyneri alındı | Video 08.08.2022 | 15:32
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Kayseri'de 150 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 08.08.2022 | 14:44
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Fuar Merkezi’nden çaldı! Merkezin çalışanı çıktı… | Video 08.08.2022 | 15:14
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Zonguldak'ta parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 08.08.2022 | 14:44
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Saplantılı olduğu 16 yaşındaki kızın evine zorla girerek öldürdü | Video 08.08.2022 | 14:14
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Uşak'ta şiddetli yağış cadde ve sokakları su altında bıraktı | Video 08.08.2022 | 12:02
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Antalya'da park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 08.08.2022 | 12:46
KAYSERİ'de polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 150 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.