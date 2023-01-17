Kayseri’de 2 halk otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 halk otobüsünün çarpıştığı kazada çok sayıda yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 2 halk otobüsü kaza yaptı. Meydana gelen kazada çok sayıda yolcu yaralanırken, olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ekiplerin kaza yapan otobüslerdeki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.