Video Yaşam Kayseri’de 3 araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı | Video
Kayseri’de 3 araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı | Video

Kayseri’de 3 araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı | Video

17.02.2024 | 10:01

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken, kazada savrulan bir aracın çarptığı yaya da ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fuzuli Caddesi ile Bozantı Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada M.A. idaresindeki otomobil, M.N. idaresindeki minibüs ve M.D.K idaresindeki servis aracı kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi ile diğer minibüs ve serviste bulunan 2 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisi ile savrulan araçlardan birinin çarptığı 1 yaya da ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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