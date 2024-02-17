Kayseri’de 3 araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı | Video
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken, kazada savrulan bir aracın çarptığı yaya da ağır yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
Kayseri’de 3 araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı | Video 17.02.2024 | 10:01
02:49
00:52
00:27
Bahçeşehir'de kadın hırsız çetesi kamerada 16.02.2024 | 23:18
50:21
00:38
Telefon bayisinde başlayan tartışma kavgayla sonuçlandı... O anlar kamerada 16.02.2024 | 21:43
00:41
00:44
Batman’da trafik kazası: 1 yaralı 16.02.2024 | 18:26
08:12
Afetzedeler yuvalarına kavuştu | Video 16.02.2024 | 16:31
00:53
FETÖ şüphelilerine İzmir merkezli operasyon: 15 gözaltı | Video 16.02.2024 | 15:16
02:13
Tekirdağ'da masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 37 gözaltı | Video 16.02.2024 | 14:04
00:53
FETÖ şüphelilerine İzmir merkezli operasyon: 15 gözaltı | Video 16.02.2024 | 14:56
01:46
03:02
01:34
00:35
02:26
Küçükçekmece’de köpeği yere fırlatan şahıs yakalandı | Video 16.02.2024 | 12:50
01:05
Esenyurt’ta dehşet anları! Kuyumcuda bir kişiyi silahla vurup kaçtı | Video 16.02.2024 | 12:50
06:29
Taksici Oğuz Erge’nin katili hakim karşısına çıktı | Video 16.02.2024 | 12:50