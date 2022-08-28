Video Yaşam Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü | Video
Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü | Video

Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü | Video

28.08.2022 | 01:36

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Kayseri'de iddiaya göre 3 yaşındaki K.A.Ç., tabancayla oynadığı sırada kazara babası Gökhan Çimen'i (24) vurarak ölümüne neden oldu.

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