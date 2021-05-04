Video Yaşam Kayseri'de 6 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada: Ortalık savaş alanına döndü | Video

Kayseri'de 6 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada: Ortalık savaş alanına döndü | Video

Kayseri'de 6 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada: Ortalık savaş alanına döndü | Video
04.05.2021 | 08:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayseri'de 6 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada: Ortalık savaş alanına döndü | Video 02:59
Kayseri'de 6 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada: Ortalık savaş alanına döndü | Video 04.05.2021 | 08:27
Dur ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca 'Polis benim baş tacım' dedi | Video 01:09
Dur ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca 'Polis benim baş tacım' dedi | Video 04.05.2021 | 08:27
SON DAKİKA: Bursa'da servis minibüsü kaza yaptı: 20 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:36
SON DAKİKA: Bursa'da servis minibüsü kaza yaptı: 20 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 04.05.2021 | 08:30
SON DAKİKA: Bursa Gemlik'te feci kaza! İşçileri taşıyan servis devrildi: Çok sayıda yaralı 00:36
SON DAKİKA: Bursa Gemlik'te feci kaza! İşçileri taşıyan servis devrildi: Çok sayıda yaralı 04.05.2021 | 08:30
TRT EBA TV 4 Mayıs 2021 Salı Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (4 Mayıs 2021 Salı) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 04.05.2021 | 07:10
TRT EBA TV izle! 4 Mayıs Salı Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (4 Mayıs Salı) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 04.05.2021 | 06:58
İstanbul'da 6. kattan düşen bebeğin mucizevi kurtuluşu | Video 02:31
İstanbul'da 6. kattan düşen bebeğin mucizevi kurtuluşu | Video 03.05.2021 | 18:38
Yavruyken beslediği ayı, önce yatağına yatmış sonra kovanlarını parçalamış | Video 03:07
Yavruyken beslediği ayı, önce yatağına yatmış sonra kovanlarını parçalamış | Video 03.05.2021 | 17:04
Esra Erol 3 Mayıs 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Esra Erol'da karı kocanın yüzleşmesinde şok açıklama Kan dondurucu... 15:35
Esra Erol 3 Mayıs 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Esra Erol'da karı kocanın yüzleşmesinde şok açıklama "Kan dondurucu..." 03.05.2021 | 16:54
VİDEOLU | e-Devlet üzerinden görev izin belgesi nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı çalışma izin belgesi alma ve sorgulama işlemi! 03:33
VİDEOLU | e-Devlet üzerinden görev izin belgesi nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı çalışma izin belgesi alma ve sorgulama işlemi! 03.05.2021 | 16:31
İstanbul Sultangazi'de 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! 05:34
İstanbul Sultangazi'de 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! 03.05.2021 | 16:08
Çalışma izin belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? e Devlet 'Muafiyet belgesi' İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi 03:33
Çalışma izin belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? e Devlet 'Muafiyet belgesi' İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi 03.05.2021 | 16:21
Aç kalan tilki şehir merkezine inip böyle yiyecek aradı | Video 00:57
Aç kalan tilki şehir merkezine inip böyle yiyecek aradı | Video 03.05.2021 | 15:24
Diyarbakır'da kümeste şaşkınlık verici olay! İlginç olayı duyanlar horozu görmeye geliyor 05:25
Diyarbakır'da kümeste şaşkınlık verici olay! İlginç olayı duyanlar horozu görmeye geliyor 03.05.2021 | 15:22
Yaren leyleğin yavruları dünyaya geldi | Video 04:16
"Yaren" leyleğin yavruları dünyaya geldi | Video 03.05.2021 | 15:26
Trabzon'da ilginç görüntü! Beslediği sokak köpeği namazda yanından ayrılmadı 01:02
Trabzon'da ilginç görüntü! Beslediği sokak köpeği namazda yanından ayrılmadı 03.05.2021 | 15:23
Sivas'ta itfaiyenin parmağa sıkışan yüzüğü çıkartma operasyonu kamerada! 04:53
Sivas'ta itfaiyenin parmağa sıkışan yüzüğü çıkartma operasyonu kamerada! 03.05.2021 | 08:44
Bir babanın en ağır yükü. Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü | Video 01:15
Bir babanın en ağır yükü. Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü | Video 03.05.2021 | 14:58
Yunusların tekne ile dansı kamerada | Video 01:52
Yunusların tekne ile dansı kamerada | Video 03.05.2021 | 14:32
Kısıtlama saatinde dirft atan sürücü güvenlik kamerasında | Video 01:03
Kısıtlama saatinde dirft atan sürücü güvenlik kamerasında | Video 03.05.2021 | 14:33

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kazada bir kişinin sırtına güvenlik bariyeri saplanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi ile Fırat Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, M.G.'nin kullandığı otomobil, A.T.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Feci kazada bir otomobil ters dönerken, diğer otomobil ise güvenlik bariyerine çarparak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralanırken, güvenlik bariyeri ise otomobilin içerisinde bulunan bir kişinin sırtına saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar da itfaiyenin yardımı ile araçlardan çıkarılarak ambulanslara bindirildi. İlk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilen 6 kişi tedavi altına alındı.

İTFAİYENİN BAYRAK HASSASİYETİ
Araçlardan yaralıları çıkaran itfaiye ekipleri de, otomobillerde inceleme yaparken, kaza yapan aracın arkasından yere sürten Türk bayrağını gördü. Hassasiyetle Türk bayrağını alan itfaiye eri, bayrağı katladıktan sonra otomobile bıraktı.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, 6 kişinin yaralandığı feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler iki otomobilin çarpışması ve 38 ADK 225 plakalı otomobilin ters dönmesi saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların da kaza yerine koşarak gitmesi görüntülere yansıdı.
Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA