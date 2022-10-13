Video Yaşam Kayseri'de 654 adet tarihi eser ele geçirildi | Video
Kayseri'de 654 adet tarihi eser ele geçirildi | Video

Kayseri'de 654 adet tarihi eser ele geçirildi | Video

13.10.2022 | 21:13

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 654 adet tarihi sikke, obje, yüzük, tüfek, kılıç ve mühür ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesindeki iki adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alındı. Adreslere düzenlenen operasyonda 650 adet tarihi sikke, obje, yüzük ve mühür, 3 kılıç, 1 tüfek ile 2 dedektör ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

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