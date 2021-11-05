Video Yaşam Kayseri'de 7.5 milyonluk 'temiz sayfa' operasyonu: 16 gözaltı | Video
Kayseri'de 7.5 milyonluk 'temiz sayfa' operasyonu: 16 gözaltı | Video

Kayseri'de 7.5 milyonluk 'temiz sayfa' operasyonu: 16 gözaltı | Video

05.11.2021 | 11:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

‘Milyoner’de 3 soruda 2 joker kullanan yarışmacı sosyal medyaya damga vurdu! | Video 09:30
‘Milyoner’de 3 soruda 2 joker kullanan yarışmacı sosyal medyaya damga vurdu! | Video 06.11.2021 | 00:17
Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı | Video 00:22
Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı | Video 05.11.2021 | 22:57
Bataklıkta mahsur kalan yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti 03:22
Bataklıkta mahsur kalan yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti 05.11.2021 | 17:03
Alanya’da 100 bin lira değerinde 15 bin avokado çaldılar | Video 01:22
Alanya'da 100 bin lira değerinde 15 bin avokado çaldılar | Video 05.11.2021 | 16:52
Sahte PCR testi düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı | Video 00:28
Sahte PCR testi düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı | Video 05.11.2021 | 16:33
Uyuşturucuyu eşofmanın içine saklamışlar! | Video 00:19
Uyuşturucuyu eşofmanın içine saklamışlar! | Video 05.11.2021 | 15:44
Sultangazi’de binadaki patlama anı kamerada | Video 00:26
Sultangazi'de binadaki patlama anı kamerada | Video 05.11.2021 | 15:39
Beyoğlu’nda takla atan kamyon yola devrildi: 1 yaralı 03:31
Beyoğlu’nda takla atan kamyon yola devrildi: 1 yaralı 05.11.2021 | 14:47
Elektrik tellerine takılı kalan paraşüt pilotu kurtarılmayı bekledi 01:32
Elektrik tellerine takılı kalan paraşüt pilotu kurtarılmayı bekledi 05.11.2021 | 14:29
Zeytinburnu’nda dairede çökme meydana geldi: İki bina boşaltıldı 03:11
Zeytinburnu'nda dairede çökme meydana geldi: İki bina boşaltıldı 05.11.2021 | 14:21
Bursa’da kazada can pazarı: Otomobilde sıkışanlar ekipler tarafından böyle kurtarıldı | Video 00:54
Bursa'da kazada can pazarı: Otomobilde sıkışanlar ekipler tarafından böyle kurtarıldı | Video 05.11.2021 | 14:04
TIR dorsesinde 149 kaçak göçmen yakalandı 02:03
TIR dorsesinde 149 kaçak göçmen yakalandı 05.11.2021 | 14:13
Borcu yüzünden çekilen aracını 2 yıl sonra teslim aldı, gördüğüne inanamadı | Video 04:35
Borcu yüzünden çekilen aracını 2 yıl sonra teslim aldı, gördüğüne inanamadı | Video 05.11.2021 | 14:04
Denizde yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralandı | Video 01:33
Denizde yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralandı | Video 05.11.2021 | 14:04
Sultangazi’de apartmanın çatı katında patlama | Video 01:13
Sultangazi'de apartmanın çatı katında patlama | Video 05.11.2021 | 14:04
Ceyhan Nehri’nde köpük tedirginliği 01:42
Ceyhan Nehri'nde köpük tedirginliği 05.11.2021 | 13:58
Çan’da ahır yangını: 300 saman balya yandı 02:06
Çan’da ahır yangını: 300 saman balya yandı 05.11.2021 | 13:34
Sultangazi’de apartmanın çatı katında patlama! 01:13
Sultangazi'de apartmanın çatı katında patlama! 05.11.2021 | 13:28
Beykoz’daki dehşet dolu anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 04:57
Beykoz'daki dehşet dolu anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 05.11.2021 | 13:15
Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü 00:54
Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü 05.11.2021 | 11:24

Kayseri'de paravan şirket kurarak 22 farklı ilde 68 kişiyi 7.5 milyon TL'lik karşılıksız ve sahte çek ile mağdur eden suç örgütü üyesi 16 kişi, polis ekiplerinin Kayseri merkezli 3 ilde düzenlediği temiz sayfa operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte organize bir şekilde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olaylarını gerçekleştirdikleri yönünde bilgiler alması üzerine harekete geçti. Geçtiğimiz Ocak ayında başlatılan ve yaklaşık 10 ay süren teknik takipli çalışma ve araştırmalar neticesinde;
S.D. liderliğinde kurulan suç örgütünün dolandırıcılık amaçlı paravan olarak kurulan şirketler için bankalarda ve müştekiler üzerinde güven sağlamak amacıyla değişik bankalardan çek talebinde bulundukları, bu çekleri gerçekte herhangi bir ticari faaliyet olmaksızın örgüt liderinin talimatları doğrultusunda yatır çek yapmak suretiyle banka portföyünü yükselttikleri, almış oldukları çok sayıda çeklerin bir kısmını satmak bir kısmını ise ürün satın almak suretiyle piyasaya sürdükleri, paravan olarak kurulan şirketleri belirli bir süre sonra iflas ettirdiklerini belirleyen ekipler, harekete geçti.

22 İLDE 68 KİŞİYİ 7.5 MİLYON TL MAĞDUR ETMİŞLER
Suç örgütünün, irtibatlı oldukları şahıslar aracılığıyla temin etmiş oldukları değişik şahıs veya firmalara ait sahte çekleri satmak veya ürün satın almak suretiyle piyasaya sürdüklerini belirleyen ekipler, örgütün bu yöntemleri kullanarak Kayseri başta olmak üzere 22 farklı ilde ikamet eden 68 kişiye yaklaşık 7 milyon 500 bin TL tutarında karşılıksız, sahte çek vermek suretiyle mağdur ederek haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yönetmek ve örgüte üye olmak' ve 'örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçunu işledikleri anlaşılan 16 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla Kayseri başta olmak üzere İstanbul, Tokat ve Amasya'da operasyon düzenleyen ekipler, 16 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 26 adet mermi, çok sayıda değişik firmalar adına düzenlenmiş çek ve belgeler ile dijital materyallere de el konuldu.
Gözaltına alınan 16 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından 20 klasör evrakla birlikte adliyeye sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA