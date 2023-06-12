Kayseri'de ağaca çarpan otomobilin motoru karşı şeride uçtu: 2 ağır yaralı | Video
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ağaca çarpan otomobilin motoru karşı şeride uçtu. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından otomobil ve motoru, çekici ile bulundukları yerden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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