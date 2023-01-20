Kayseri’de alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çaptığı motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaçan sürücü polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanırken 1.59 promil alkollü çıktı.
1.59 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Y.A.'nın 1.59 promil alkollü olduğu tespit edilirken alkollü araç kullanmaktan 6 bin 43 TL idari para cezası yazıldı. Gözaltına alınan Y.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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