Video Yaşam Kayseri'de aracın stepnesine gizlenmiş yarım kilo esrar ele geçirildi | Video
Kayseri'de aracın stepnesine gizlenmiş yarım kilo esrar ele geçirildi | Video

Kayseri'de aracın stepnesine gizlenmiş yarım kilo esrar ele geçirildi | Video

15.05.2022 | 15:23

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Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'ye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir aracı operasyon yaptı. Araçta yapılan aramalarda stepne içerisine gizlenmiş 478 gram esrar maddesi ile sentetik haplar ele geçirildi.

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı analiz çalışmalar sonucu Kayseri'ye hafif ticari arazla uyuşturucu getirileceği tespit edihldi. Takibe alınan araç kayseri girişinde durduruldu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramalarda stepne içerisine gizlenmiş 478 gram esrar maddesi ile 8 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken araç sürcüsü ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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