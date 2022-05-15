Kayseri'de aracın stepnesine gizlenmiş yarım kilo esrar ele geçirildi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Hal çalışanının tazyikli su akan hortumla imtihanı kamerada | Video 15.05.2022 | 13:41
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Merada doğan kuzunun ilk adımları | Video 15.05.2022 | 12:27
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Erzincan'da iki grup birbirine girdi, çevredekiler film gibi izledi | Video 15.05.2022 | 12:27
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Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti | Video 15.05.2022 | 12:27
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İstanbul’da cephaneliğe çevrilen eve operasyon kamerada | Video 15.05.2022 | 12:27
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Seri imalatta suçüstü yakaladılar | Video 15.05.2022 | 11:14
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Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptığı kaza kamerada | Video 15.05.2022 | 11:10
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Adana'da otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler | Video 15.05.2022 | 10:22
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Paraşütçüler gökyüzünü Türk bayraklarıyla süsledi | Video 15.05.2022 | 09:36
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'ye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir aracı operasyon yaptı. Araçta yapılan aramalarda stepne içerisine gizlenmiş 478 gram esrar maddesi ile sentetik haplar ele geçirildi.