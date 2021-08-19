Kayseri’de başından vurulmuş erkek cesedi bulundu | Video

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Yelkesen Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yerde hareketsiz bir şekilde yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale de şahsın kafasından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de cesedin üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme de cesedin 27 yaşındaki Nuri A.'ya olduğu tespit edildi. Nuri A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, Nuri A.'nın öldürüldüğümü yoksa intihar mı ettiği ise araştırılıyor.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.