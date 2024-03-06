Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı | Video
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, cezaevine teslim edildi.
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