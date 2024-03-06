Video Yaşam Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı | Video
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı | Video

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı | Video

06.03.2024 | 13:08

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 5-6 Mart tarihleri arasında uygulamalar yaptı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan ve 14 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 40 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, cezaevine teslim edildi.
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