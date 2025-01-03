Kayseri'de çevreye rahatsızlık veren sürücüye 43 bin TL ceza | Video 03.01.2025 | 11:16 Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren sürücüye 43 bin 852 TL para cezası uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Son ses müzikle Mahalleye rahatsızlık verdi' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda otomobil ve sürücüsü ekipler tarafından tespit edildi. Sürücüye, 2918 sayılı KTK'nunda yer alan; 'Yüksek sesle müzik dinlemek', 'Araçtan çöp atmak', 'Mevzuata uygun olmayan ışık donanımı', 'Sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmak ve kullanılmasına izin vermek' maddelerinden toplam 43 bin 852 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 'Halkın huzur ve sükununu bozmak' suçundan sürücü hakkında gerekli adli işlemler başlatılarak ve psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildi.