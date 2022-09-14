Kayseri’de cinsel içerikli hap satan kaçakçılara operasyon | Video

Kayseri emniyeti kaçak cinsel içerikli ürün ile alkol ve sigara kaçakçılığı yapanlara yönelik 100 polisle şafak operasyonu yaptı. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 10 bin cinsel içerikli ürün ile 400 litre etil alkol ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçak cinsel içerikli ürün, sigara ve sahte alkol sattıkları tespit edilen 15 kişiyi takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin faaliyet gösterdiği 13 adresi 100 polisle şafak operasyonu düzenlendi.

Yapılan baskınlarda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 10 bin cinsel içerikli ürün, 400 litre sahte alkol yapmak amacıyla kullanılan etil alkol, 150 şişe sahte alkol yapımında kullanılan anason ve aroma, 10 litre el yapımı rakı, 250 paket kaçak sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 75 adet fişek, 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin kaçakçılıkta kullandıkları 4 araca ise el konuldu.