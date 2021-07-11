Kayseri'de dehşet! Kendisine baltayla saldıran oğlunu vurarak öldürdü | Video

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, kendisine baltayla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi 51. Sokak'ta iddiaya göre Abdulkadir Köse (35) ile babası N.K. (70) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir Köse, babasına balta ile saldırdı. N.K., bunun üzerine oğluna üzerindeki tabanca ile ateş açtı. Abdulkadir Köse vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Köse'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, baba N.K. olay yerinde suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.