Kayseri'de Eşiyle tartışıp, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışan kadın yaralandı
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Kayseri'de, eşiyle tartışan Ceyda Ö. (26), 3'üncü kattaki evlerinin balkon korkuluklarına bağlayıp, sarkıttığı çarşafla evden kaçmaya çalıştığı sırada beton zemine düşüp, yaralandı. Yaralı kadın tedaviye, eşi ise gözaltına alındı.