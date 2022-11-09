Kayseri'de ev sahibi-kiracı kavgasında ortalık karıştı | Video

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Kayseri’de ev sahibine kefil olan kiracı, borç ödenmeyince icralık oldu. 3 yılda ev sahibi olan kadının 45 bin liralık borcunu ödeyen kiracıya ikinci şok ise yine ev sahibinden geldi. Ödediği borcu kirasına sayan kiracıyı mahkemeye veren ev sahibi, kiracıyı icra yoluyla evinden çıkarttı. Tahliye sırasında karşı karşıya gelen tarafların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Ev sahibi kadının kiracısını oğluyla birlikte darp ettiği görüntüler pes dedirtti.