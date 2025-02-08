Video Yaşam Kayseri'de evinde sahte alkol üreten şüpheli gözaltına alındı | Video
Kayseri'de evinde sahte alkol üreten şüpheli gözaltına alındı | Video

Kayseri'de evinde sahte alkol üreten şüpheli gözaltına alındı | Video

08.02.2025 | 16:11

Kayseri'de evinde sahte alkol üreterek piyasaya süren şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.B.A.'nın (24) evinde alkol üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini tespit eden ekipler operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli İ.B.A. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 35 şişe sahte alkol, 15 litre etil alkol, 153 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzeme, 1 Adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 adet pompalı tüfeğe ait fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

EMNİYETTEN SAHTE ALKOL UYARISI
Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada; vatandaşlara sahte alkol konusunda uyarılarda bulunularak; "Son günlerde ülkemizin çeşitli illerinde sahte alkolden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diler, hastanelerde tedavisi devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Vatandaşlarımızın sahte alkole karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eskişehir’e polis ekipleri bin 500 litre kaçak alkol ele geçirdi | Video 00:29
Eskişehir’e polis ekipleri bin 500 litre kaçak alkol ele geçirdi | Video 08.02.2025 | 16:46
Küçükçekmece’de korkutan yangın: 2 katlı gecekonduda çıktı, alevler yan binaya sıçradı! | Video 05:32
Küçükçekmece’de korkutan yangın: 2 katlı gecekonduda çıktı, alevler yan binaya sıçradı! | Video 08.02.2025 | 16:12
Kar maskeli soyguncular kuyumcuyu böyle talan etti! Soygun anı kamerada | Video 02:58
Kar maskeli soyguncular kuyumcuyu böyle talan etti! Soygun anı kamerada | Video 08.02.2025 | 16:11
Kayseri’de evinde sahte alkol üreten şüpheli gözaltına alındı | Video 00:48
Kayseri'de evinde sahte alkol üreten şüpheli gözaltına alındı | Video 08.02.2025 | 16:11
İstanbul’da kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuk silahla vurularak öldürüldü | Video 02:02
İstanbul’da kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuk silahla vurularak öldürüldü | Video 08.02.2025 | 14:51
İzmir’de masaj salonuna fuhuş baskını: 9 gözaltı | Video 00:53
İzmir'de masaj salonuna fuhuş baskını: 9 gözaltı | Video 08.02.2025 | 14:38
Dolandırıcılara geçit yok: 12 ilde eş zamanlı operasyon | Video 00:52
Dolandırıcılara geçit yok: 12 ilde eş zamanlı operasyon | Video 08.02.2025 | 14:31
Sarıyer Rumeli Kavağı iskelesinde bulunan balıkçı teknesinde yangın | Video 01:41
Sarıyer Rumeli Kavağı iskelesinde bulunan balıkçı teknesinde yangın | Video 08.02.2025 | 14:30
Kapalıçarşı’daki kara para vurgunu iddiasına ilişkin soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı | Video 05:05
Kapalıçarşı’daki kara para vurgunu iddiasına ilişkin soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı | Video 08.02.2025 | 14:19
Bağcılar’da 2 polise bıçakla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video 02:18
Bağcılar’da 2 polise bıçakla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video 08.02.2025 | 12:32
Beşiktaş’ta istinat duvarının 8 aracın üstüne çökme anları kamerada | Video 01:01
Beşiktaş’ta istinat duvarının 8 aracın üstüne çökme anları kamerada | Video 08.02.2025 | 12:20
Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü: 2 ağır, 5 yaralı | Video 01:07
Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü: 2 ağır, 5 yaralı | Video 08.02.2025 | 12:03
Silahla havaya ateş açıp paylaştı! İfadesi pes dedirtti: Sosyal medya için sıktım! | Video 00:57
Silahla havaya ateş açıp paylaştı! İfadesi pes dedirtti: "Sosyal medya için sıktım!" | Video 08.02.2025 | 12:03
İki gün kurşun sıktılar haraç isteyemeden enselendiler: Haraç çetesi cezaevine gönderildi | Video 00:31
İki gün kurşun sıktılar haraç isteyemeden enselendiler: Haraç çetesi cezaevine gönderildi | Video 08.02.2025 | 11:38
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı voleybolcu kız yaşam savaşı veriyor! Feci kaza kamerada | Video 04:33
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı voleybolcu kız yaşam savaşı veriyor! Feci kaza kamerada | Video 08.02.2025 | 11:17
Oğlunun kavgada darbedildiğini öğrenen baba silahla ateş açtı! Gözaltına alındı | Video 00:43
Oğlunun kavgada darbedildiğini öğrenen baba silahla ateş açtı! Gözaltına alındı | Video 08.02.2025 | 11:10
Mersin’de ev yangını! Mahsur kalanları itfaiye erleri kurtardı | Video 01:47
Mersin'de ev yangını! Mahsur kalanları itfaiye erleri kurtardı | Video 08.02.2025 | 10:49
Yaya geçidinden karşıya geçen motosiklete kamyonet çarptı! O anlar kamerada | Video 03:46
Yaya geçidinden karşıya geçen motosiklete kamyonet çarptı! O anlar kamerada | Video 08.02.2025 | 10:49
Kütahya’da piyasa değeri 2 milyon lira olan kaçak sigara ele geçirildi | Video 01:06
Kütahya'da piyasa değeri 2 milyon lira olan kaçak sigara ele geçirildi | Video 08.02.2025 | 10:48
İstanbul’da sahte iş ilanıyla dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 9 gözaltı | Video 01:21
İstanbul’da sahte iş ilanıyla dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 9 gözaltı | Video 08.02.2025 | 10:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA