Kayseri'de evinde sahte alkol üreten şüpheli gözaltına alındı | Video
Kayseri'de evinde sahte alkol üreterek piyasaya süren şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
EMNİYETTEN SAHTE ALKOL UYARISI
Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada; vatandaşlara sahte alkol konusunda uyarılarda bulunularak; "Son günlerde ülkemizin çeşitli illerinde sahte alkolden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diler, hastanelerde tedavisi devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Vatandaşlarımızın sahte alkole karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.
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