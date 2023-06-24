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Kayseri'de feci kaza! 3 ölü, 16 yaralı | Video

Kayseri'de feci kaza! 3 ölü, 16 yaralı | Video

24.06.2023 | 13:49

Kayseri'de minibüsün tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karatay mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, M.H. yönetimindeki 34 LVP 957 plakalı minibüs, İ.Ö. idaresindeki tır ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan N.Y., M.H. ve D.B.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, 16 kişide yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına altına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı. Ayrıca, minibüsün Kurban Bayramı tatili için Van'dan İstanbul'a gidenleri taşıdığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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