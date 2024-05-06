Kayseri'de feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü 5 aracı biçti, 9 yaralı | Video
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde duramayan tırın 5 aracı biçmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede 3 yaralı ayakta tedavi edilirken, 6 yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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