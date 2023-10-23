Kayseri'de feci kaza: Tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı | Video 23.10.2023 | 09:12 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya kara yolu Nalçık Bulvarı üzerinde otomobil, patates yüklü tıra arkadan çarparak orta refüje çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobilde bulunan bir kadının ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.