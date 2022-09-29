Video Yaşam Kayseri’de FETÖ’nün hücre evine operasyon: 8 gözaltı | Video
Kayseri’de FETÖ’nün hücre evine operasyon: 8 gözaltı | Video

Kayseri’de FETÖ’nün hücre evine operasyon: 8 gözaltı | Video

29.09.2022 | 11:42

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Kayseri’de FETÖ’nün hücre evine yapılan baskında farklı illerde de aranan 8 örgüt üyesi yakalandı. Hücre evinin özel kamera sistemi ile donatıldığı ve kaçış için özel bölmeler inşa edildiği belirlendi.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında haklarında örgüt üyesi olmak suçlamasıyla yakalama kararı bulunan 8 şüpheliyi tespit etti. Kayseri'deki bir hücre evinde kaldıkları tespit edilen FETÖ üyelerinin bulunduğu hücre evine şafak baskını düzenlendi. Farklı illerde de aranan 8 şüphelinin gizlendikleri hücre evinin kamera sistemi ile donatıldığı ve kaçış için özel bölmeler inşa edilidği tespit edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü.

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