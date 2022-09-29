Kayseri’de FETÖ’nün hücre evine operasyon: 8 gözaltı | Video

Kayseri’de FETÖ’nün hücre evine yapılan baskında farklı illerde de aranan 8 örgüt üyesi yakalandı. Hücre evinin özel kamera sistemi ile donatıldığı ve kaçış için özel bölmeler inşa edildiği belirlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında haklarında örgüt üyesi olmak suçlamasıyla yakalama kararı bulunan 8 şüpheliyi tespit etti. Kayseri'deki bir hücre evinde kaldıkları tespit edilen FETÖ üyelerinin bulunduğu hücre evine şafak baskını düzenlendi. Farklı illerde de aranan 8 şüphelinin gizlendikleri hücre evinin kamera sistemi ile donatıldığı ve kaçış için özel bölmeler inşa edilidği tespit edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü.