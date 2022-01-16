Video Yaşam Kayseri'de "Güzellik Show Festivali" düzenlendi | Video
Kayseri'de

Kayseri'de "Güzellik Show Festivali" düzenlendi | Video

16.01.2022 | 13:05

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Kayseri'de berberler, kuaförler ve güzellik uzmanları, 12 yıl aradan sonra gerçekleştirilen Güzellik Show Festivali'nde hünerlerini sergiledi. 2022 yılının yeri trend saç modellerinin de görücüye çıktığı festivalde berber ve kuaförler kesim renklendirme, salon topuz ve saç şov kategorilerinde birbirleriyle yarıştı.

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Kayseri'de berberler, kuaförler ve güzellik uzmanları Güzellik Show Festivali'nde buluştu. Kayseri'de 12 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen festivale bine yakın berber kuaför ve güzellik uzmanı katıldı. Festival renkli görüntülere sahne oldu.

12 YIL SONRA BİR İLK

Festivalin açılış töreninde konuşan Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Adayı Serhat Özkardaş, 12 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Berberler ve kuaförlere artık güzellik uzmanlarını da katıldığını belirten Özkardaş; "12 yıl önce yapılan ve bir daha yapılmayan bir festivali yeniden hayata geçirdik. Berberler, kuaförler ve güzellik uzmanları yıllar sonra ilk kez böyle bir organizasyonla bir araya geldi. Çeşitli şov ve yarışmaların yapıldığı festivalde meslektaşlarımız hünerlerini sergiledi" diye konuştu.

BERBER VE KUAFÖRLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Festival ilk olarak Vals Dans Gurubunun dans gösterileriyle başladı. Daha sonra erkek modeller üzerinde berberler verilen süre içerisinde saç modellerini ortaya çıkarabilmek için kıyasıya yarıştı. 2022 saç modellerinin de tanıtıldığı gecede bayan kuaförlerin performansı ise renkli görüntülere sahne oldu. Bine yakın oda üyesinin katıldığı festivalde kuaförler, kesim renklendirme, salon topuz ve saç şov kategorilerinde birbirleriyle yarıştı.

GECEDE 200 KİŞİYE ÖDÜL DAĞITILDI

Güzellik Show Festivali'nde kayseri'nin ilk kuaför şov ekibi de görücüye çıkarken geceye katılanlarda unutulmadı. 200 kişiye yapılan çekilişle tatil turları dahil bir çok hediye verildi. Gece berber, kuaför ve güzellik uzmanlarının canlı müzik eşliğinde eğlenmelerinin ardından sona erdi.

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