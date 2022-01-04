Video Yaşam Kayseri'de hırsızın rahatlığı pes dedirtti | Video
Kayseri'de hırsızın rahatlığı pes dedirtti | Video

Kayseri'de hırsızın rahatlığı pes dedirtti | Video

04.01.2022 | 13:29

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir beyaz eşya servisinden bin TL değerindeki set üstü ocağı çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti. Olayı güvenlik kameralarından izleyen işyeri yetkilileri gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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