Kayseri'de iki araç çarpıştı! Kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı | Video
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından araç sürücüleri birbirine girdi. Kazada bir sürücü bıçaklanırken diğeri darp edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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