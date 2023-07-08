Video Yaşam Kayseri'de iki araç çarpıştı! Kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı | Video
Kayseri'de iki araç çarpıştı! Kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı | Video

Kayseri'de iki araç çarpıştı! Kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı | Video

08.07.2023 | 16:02

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından araç sürücüleri birbirine girdi. Kazada bir sürücü bıçaklanırken diğeri darp edildi.

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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazanın ardından araç sürücüleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan sürücü ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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