Kayseri'de internet dolandırıcılığı hükümlüsü yakalandı | Video 04.12.2023 | 12:12 Kayseri'de, internet bankacılığı üzerinden sahte dekont düzenleyerek elektronik eşya satın aldığı iddia edilen G.A. (36), polis ekiplerince yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hakkında 30 farklı 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden cep telefonu, oyun konsolu, bilgisayar ve elektronik eşya satan vatandaşları arayıp, ürünleri beğendiği ve satın alabileceği vaadiyle çok sayıda kişiye sahte dekont göndererek, dolandırıcılık yaptığı belirlenen G.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan G.A.'nın 30 kişiyi dolandırdığı ve hakkında 30 farklı 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. G.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.