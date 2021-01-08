Video Yaşam Kayseri'de kafa kafaya çarpışan kamyonet ve otomobil garaj kapısını ve duvarlarını yıkıp eve girdi | Video

Kayseri'de kafa kafaya çarpışan kamyonet ve otomobil garaj kapısını ve duvarlarını yıkıp eve girdi | Video

Kayseri'de kafa kafaya çarpışan kamyonet ve otomobil garaj kapısını ve duvarlarını yıkıp eve girdi | Video
08.01.2021 | 10:54

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Kayseri'nin Talas ilçesinde kafa kafaya çarpışan kamyonet ve otomobil müstakil bir evin garaj kapısını ve duvarlarını yıktıktan sonra durabildi. Feci kazada bir kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Harman Mahallesi Komando Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, B.B. (27) yönetimindeki 34 AHU 62 plakalı Citroen marka otomobil ile Ö.Ö. (37) yönetimindeki Ford marka kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada çarpışan iki araç, yol kenarında bulunan müstakil evin garaj kapısını ve duvarlarını yıkarak eve girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan F.C. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Ekipler de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazanın ardından evde ve araçlarda da büyük çapta maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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