Kayseri'de kavga sırasında kendini kazara tabancayla vurdu | Video
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Kayseri'de Ali U. (39), husumetli olduğu kişiyle yaşadığı kavga sırasında elinde bulunan tabancayla kazara kendini yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali U. eşiyle birlikte evine gittiği sırada ismi henüz öğrenilemeyen husumetlisi ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Ali U., belinden çıkardığı tabancayı husumetlisine doğrulttuğu sırada eşinin araya girmesiyle kazara kendini sağ bacağından yaraladı. Ali U.'nun husumetlisi kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi?ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.