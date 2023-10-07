Kayseri'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 16 yaralı | Video 07.10.2023 | 09:49 Kayseri'nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkan otobüs önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada aralarında askerlerin de olduğu 16 yolcu yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 05.00 sıralarında Kayseri'nin İncesu ilçesinin Kumbağları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana'dan Kayseri'ye giden Selahattin K. idaresindeki otobüs sürücüsünün kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüste aralarında askerlerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.Öte yandan otobüs şoförü Selahattin K. ile 15 kişinin yaralandığı kazada otobüsteki yolcular kazanın nedeninin şoförün uyuklaması olduğunu iddia etti. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.