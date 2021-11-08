Video Yaşam Kayseri'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü evin duvarına çarparak durdu: Ölü ve yaralılar var | Video
Kayseri'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü evin duvarına çarparak durdu: Ölü ve yaralılar var | Video

Kayseri'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü evin duvarına çarparak durdu: Ölü ve yaralılar var | Video

08.11.2021 | 16:27

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Kayseri'den Niğde'ye giden yolcu otobüsü Yeşilhisar İlçesi'nde kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs bir evin bahçe duvarına çarparak dururken, kazada kamyonet sürücü hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi ise tedavi altına alındı.

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