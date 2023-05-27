Video Yaşam Kayseri'de korkunç olay! Çocuğunu kurtarmak isteyen anne kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan düştü: 3 ölü | Video
Kayseri'de korkunç olay! Çocuğunu kurtarmak isteyen anne kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan düştü: 3 ölü | Video

Kayseri'de korkunç olay! Çocuğunu kurtarmak isteyen anne kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan düştü: 3 ölü | Video

27.05.2023 | 14:58

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde balkondan düşmek üzere çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan aşağı düştü. Olayda anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katında meydana gelen olayda, iddiaya göre balkondan düşme tehlikesi olan çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayı duyan yakınları ise adrese gelerek sinir krizi geçirdi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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