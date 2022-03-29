Kayseri'de Milli Eğitim Müdürlüğü'nde kitap skandalı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere dağıtılması için Kayseri'ye gönderilen kaynak kitapları, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan satın alma memuru hurdacıya sattı. Hurdacıya baskın yapan polis 18 bin ton kitaba el koydu.