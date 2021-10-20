Video Yaşam Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video
Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video

20.10.2021 | 09:06

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet şahıs hayatını kaybederken, şahsın bisikletinde taşıdığı ve kazanın ardından etrafa yayılan erzakları görenlerin yüreğini burktu.

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Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, M.A.K. yönetimindeki 06 KA 9746 plakalı otomobil, bisikletle yoldan giden Süleymen Şen'e (35) çarptı. Kazada Süleyman Şen ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Süleyman Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araç ve bisiklette çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOLA SAÇILAN ERZAKLAR YÜREKLERİ BURKTU
Ayrıca, kazanın ardından hayatını kaybeden Süleyman Şen'in bisikletinde taşıdığı erzaklar da çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Dağılan erzakları görenler de üzüntüye boğuldu.

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