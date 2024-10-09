Kayseri'de otoyola merdiven düştü! Korku dolu anlar kamerada... 09.10.2024 | 09:10 Kayseri kuzey çevre yolu niğde istikametinde ilerleyen kamyonetin kasasından merdiven düştü. Arkadan gelen araç yola düşen merdivene çarpmamak için güçlükle durabildi. Olay anında korku ve panik araç kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bildirilen araçla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kuzey Çevre Yolunda " Araç kasasından merdiven düşmesi" olayı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; Araç sürücüsü tespit edilerek 'Yükü Karayoluna Düşecek Şekilde Yüklemek ve Trafiği Tehlikeye Düşürmek' suçlarından idari para cezası uygulandı.