Kayseri'de otoyola merdiven düştü! Korku dolu anlar kamerada...
Kayseri kuzey çevre yolu niğde istikametinde ilerleyen kamyonetin kasasından merdiven düştü. Arkadan gelen araç yola düşen merdivene çarpmamak için güçlükle durabildi. Olay anında korku ve panik araç kamerasına yansıdı.
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