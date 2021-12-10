Kayseri'de pes dedirten hırsızlık! Duvarı delip evi soydular, 15 bin lirayla kayıplara karıştılar | Video
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil bir evin hasarlı duvarını delerek içeri giren hırsız veya hırsızlar, evin içerisinde bulunan 5 bin TL, 5 adet küçük altın ve ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ramiz Kaya (90) ve Cevahir Kaya'nın (70) yaşadığı müstakil bir evin bitişiğindeki ev yıkıldı. Hasar gören evin duvarını delen hırsız veya hırsızlar, duvarı delerek içeri girdi. Evin içerisinde bulunan 5 bin TL, 5 adet küçük altın ve çeşitli ziynet eşyalarını çalan şahıslar, aynı delikten kaçarak uzaklaştı. Olaydan bir gün sonra eve gelen Ramiz Kaya, evin içerisine açılan deliği görünce neye uğradığını şaşırdı. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri de, inceleme yaptı. Yaşadıkları olayı anlatan yaşlı çift, gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdıklarını dile getirdi.