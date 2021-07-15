Kayseri'de pisti ıskalayan paraşüt taşlı zemine çakıldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:37
01:37
Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar | Video 15.07.2021 | 13:33
03:32
Kayseri'de pisti ıskalayan paraşüt taşlı zemine çakıldı | Video 15.07.2021 | 13:08
06:13
Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor | Video 15.07.2021 | 12:48
11:48
05:14
Genç kızın yaşadığı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.07.2021 | 11:40
01:57
42 kilo zehir ele geçirilen operasyon kamerada | Video 15.07.2021 | 11:17
00:56
Dükkana motor park ettin kavgası cinayetle bitti | Video 15.07.2021 | 11:17
01:51
Kaçarken lise öğrencisini yaralayan hırsızlar yakalandı | Video 15.07.2021 | 11:17
01:34
Aydın'da motosikletten ürkerek sulama kanalına düşen at, boğuldu 15.07.2021 | 10:48
03:06
Alev alan piknik tüpünü tekmeleyerek böyle dışarıya çıkardı | Video 15.07.2021 | 11:00
07:00
02:04
Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi | Video 15.07.2021 | 10:25
01:18
İskenderun Körfezinde hortum çıktı | Video 15.07.2021 | 10:25
00:35
00:23
Samsun’da su samuru görüntülendi | Video 15.07.2021 | 10:25
02:58
Taksim Meydanı’nda olaylı asansör kavgası kamerada | Video 15.07.2021 | 10:01
03:48
01:11
Kayseri'nin Talas ilçesinde pisti ıskalayan paraşütün toprak zemine çakılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Ali Dağı'ndan havalanan paraşüt, bir süre sonra inmek için alçaldı. İniş pistini ıskalayan paraşüt, pistin yanındaki taşlı alana çakıldı. Paraşütün kaptanı ile yanında bulunan bir kişi yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslar ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.