Video Yaşam Kayseri'de pitbull evcil köpekleri parçalayacaktı | Video
Kayseri'de pitbull evcil köpekleri parçalayacaktı | Video

Kayseri'de pitbull evcil köpekleri parçalayacaktı | Video

13.04.2022 | 08:42

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Kayseri'nin Talas ilçesinde başıboş gezen 'pitbull' cinsi köpek, bir çiftin gezintiye çıkardığı köpeklere saldırdı. Apartmanın giriş katına sığınan çifti polis ekipleri kurtardı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, köpeklerini gezdirmeye çıkan Erhan Saklıca ve eşi, burada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. 'Çin aslanı' cinsi köpekleri yaralanan çift, kendilerini bir apartmanın giriş katına kapattı. Çiftçin ihbarı üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu saldırgan köpeği etkisiz hale getirdi. Olayı anlatan Erhan Saklıca, "Akşam saatlerinde iftar öncesi köpeklerimizi parka çıkarttık. Tuvalet ihtiyaçlarını gördükten sonra eve gidiyorduk. Birden pitbullun geldiğini gördüm. İlk olarak erkek köpeğimizi kaptı. İftara çok az bir süre kaldığı için etrafta kimse de yoktu. Ne yaptıysak köpeğimizi kurtaramadık. Sopayla taşla vurmamıza rağmen yine bırakmadı. Son çare olarak saldırıdan kurtulan köpeğimizin birini bir apartmanın giriş katına götürdüm. Daha sonra gelip diğer saldırıya uğrayan erkek köpeğimizi binanın içerisine doğru çekmeye başladım. Bu sırada pitbull köpeğimi bırakmadığı için o da sürüklenerek binaya doğru geldi. Apartman girişinden içeri girer giremez dışarıda kalan pitbullun kafasını kapıyla sıkıştırdım. Bu sırada dışarıdan arkadaşlar da geldi, sopalarla vurmaları üzerine ayırdık" diye konuştu.

Parkta çocukların olmamasının faciayı engellediğinin altını çizen Saklıca, "Bu parkta çok fazla çocuk oynuyor. Eğer o anda köpek değil de parkta çocuklar olsaydı ve iftar vakti olmasaydı bu köpek çocuklara zarar vermiş olacaktı. Bu köpeğin boynunda tasması vardı ama ağzında ağızlığı yoktu. Bu çevredeki bir kişiye ait bir köpek. Köpeğin benim köpeklerime saldırdığını gördüğü için korkusundan gelemedi. Ben gelmesini isterdim. Köpeğin bir suçu yok, suç onundu. En azından köpeğine müdahale ederdi. Bu köpek bana da yardıma gelen arkadaşlara da saldırabilirdi. Zaten köpeği bıraksa bu kez de bize saldıracaktı. Köpeğin sahibinden şikayetçiyim" dedi.

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