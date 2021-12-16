Kayseri'de sahte içki operasyonu | Video

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Kayseri polisi yılbaşı öncesi sahte alkol üretenlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 100sahte içki ile 60 litre etil alkol ve 20 adette sahte bandrol pulu ele geçirdi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Kocasinan İlçesinde sahte içki üretilen bir eve baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 10 litre sahte içki ile birlikte 60 litre etil alkol ve 20 adette TAPDK bandrol pulu ele geçirildi. Sahte içkilere el konulurken, ev sahibi ise gözaltına alındı. Şüphelinin sahte içkileri yılbaşı gecesi piyasaya süreceği öğrenildi.