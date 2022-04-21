Kayseri'de sahte plaka imalathanesine operasyon | Video

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, oto aksesuar görünümlü bir işyerinin gizli deposunda sahte plaka basıldığı tespit edildi. İşyerine yapılan operasyonda çok sayıda sahte plaka ve prese makinası ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.