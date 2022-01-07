Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı | Video

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Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Metehan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan C.Ş. ile M.Ö. (36) karşılaştı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ş. yanında bulunan silah ile M.Ö.'ye ateş açtı. M.Ö., bacaklarına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı M.Ö.'yü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırırken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği binada inceleme yaptı. C.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.