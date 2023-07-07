Kayseri'de 'siyah inci' operasyonu: 18 gözaltı | Video
Kayseri'de polis ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik 6 ilde düzenlenen ve 'siyah inci' adı verilen İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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