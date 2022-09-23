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OTOMATİK OYNAT
06:17
Ümraniye’de yol verme kavgasında kan aktı: 7 yerinden bıçaklandı! | Video 23.09.2022 | 11:28
01:47
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11:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Eylül 2022 Cuma atv izle! | Video 23.09.2022 | 10:57
00:39
Kek paketlerinden 2 kilo esrar çıktı | Video 23.09.2022 | 10:37
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Kayseri'de tekstil fabrikasında korkutan yangın | Video 23.09.2022 | 10:35
02:24
Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı | Video 23.09.2022 | 09:33
00:43
Erzurum Emniyeti, kalplere dokundu | Video 23.09.2022 | 09:53
01:43
Göçmen kaçaklığı operasyonunda 52 göçmen yakalandı | Video 23.09.2022 | 09:40
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Sancaktepe’de iki servis aracı çarpıştı: 4 yaralı | Video 23.09.2022 | 09:33
01:14
Suç örgütü operasyonundan 8 kişi daha adliyeye sevk edildi | Video 23.09.2022 | 08:29
03:25
Fatih’te otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 kişi yaralandı | Video 23.09.2022 | 08:29
01:17
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Bıçaklanarak ağır yaralanmıştı! Kurtarılamadı | Video 22.09.2022 | 19:53
03:14
Sarıyer'de yan yana bulunan 2 gecekondu alev alev yandı | Video 22.09.2022 | 15:36
05:55
Bağcılar'da taksiciyi maket bıçağıyla yaralayan saldırgan yaralandı | Video 22.09.2022 | 14:34
03:42
Sağanak sonrası taşkınlar oluştu, denizin rengi değişti | Video 22.09.2022 | 15:16
01:55
İş yerine silahlı baskındaki cinayet 250 bin lira için işlenmiş | Video 22.09.2022 | 14:34
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FETÖ operasyonunda 1 tutuklama | Video 22.09.2022 | 14:56
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.