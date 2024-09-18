Video Yaşam Kayseri'de toplamda 34 yıl 9 ay hapis cezası olan 2 kişi yakalandı | Video
Kayseri'de toplamda 34 yıl 9 ay hapis cezası olan 2 kişi yakalandı | Video

Kayseri'de toplamda 34 yıl 9 ay hapis cezası olan 2 kişi yakalandı | Video

18.09.2024 | 09:10

Kayseri'de 'nitelikli cinsel saldırı', 'evden hırsızlık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından toplamda 34 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası olan 2 kişi yakalandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl 6 kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. (33) ve 'evden hırsızlık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından 19 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C.K.'nın (32) adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar; cezaevine teslim edildi.

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