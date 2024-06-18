Video Yaşam Kayseri'de tüp deposunda yangın: Eline hortumu alan yangına koştu | Video
Kayseri'de tüp deposunda yangın: Eline hortumu alan yangına koştu | Video

Kayseri'de tüp deposunda yangın: Eline hortumu alan yangına koştu | Video

18.06.2024 | 15:11

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüp deposu olarak kullanılan müstakil evde çıkan, yan taraftaki eve de sıçradı. Vatandaşlarda hortumlar ile yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine yardım etti.

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İlçeye bağlı Sakarya Mahallesi Selvican Sokak üzerinde meydana gelen olayda; tüp deposu olarak kullanılan müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken; yan taraftaki müstakil eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bu sırada çevrede oturan bazı vatandaşlar da hortumla yangına müdahale etti. Depoda bulunan tüplerde çıkarılırken; yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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