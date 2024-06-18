Kayseri'de tüp deposunda yangın: Eline hortumu alan yangına koştu | Video
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüp deposu olarak kullanılan müstakil evde çıkan, yan taraftaki eve de sıçradı. Vatandaşlarda hortumlar ile yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine yardım etti.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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