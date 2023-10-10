Kayseri'de ülkeye yasadışı yollarla giren şahıslara eş zamanlı operasyon: 21 gözaltı | Video 10.10.2023 | 14:03 Kayseri'de ülkeye yasadışı yollarla gelen ve illegal olarak kalmaya devam eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasadışı yollarla gelen ve illegal olarak kalmaya devam eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma başlattı. Kentte eş zamanlı olarak 6 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 21 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.